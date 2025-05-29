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Российский художник превратил трофейный украинский РПГ НАТО в искусство

Российский художник превратил трофейный украинский РПГ НАТО в искусство

Художник Тимофей Ви использовал трофейный РПГ НАТО при создании инсталляции Российский художник Тимофей Ви превратил трофейный украинский РПГ производства НАТО в произведение искусства — он соорудил из оружия инсталляцию под названием «Лестница добродетелей», передает Telegram-канал «Культпано».

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