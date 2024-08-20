МО: в Курской области морпехи остановили продвижение колонны ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена уничтоженная боевая техника Вооруженных сил Украины, ликвидированная военнослужащими 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в приграничной зоне Курской области.
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