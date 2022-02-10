Сибирь.Реалии

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Состав военного училища подозревают во взятках за зачеты в Приамурье

Состав военного училища подозревают во взятках за зачеты в Приамурье

Благовещенский гарнизонный военный суд приговорил к полутора годам лишения свободы преподавателя Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, признав его виновным в получении взяток от курсантов, сообщает Главное военное управление.

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