Состав военного училища подозревают во взятках за зачеты в Приамурье

Благовещенский гарнизонный военный суд приговорил к полутора годам лишения свободы преподавателя Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, признав его виновным в получении взяток от курсантов, сообщает Главное военное управление.
Благовещенский гарнизонный военный суд приговорил к полутора годам лишения свободы преподавателя Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, признав его виновным в получении взяток от курсантов, сообщает Главное военное управление.
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