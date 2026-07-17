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Русская весна

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В США опасаются, что без Грэма* никто не уладит отношения с Зеленским

В США опасаются, что без Грэма* никто не уладит отношения с Зеленским

Союзники Украины в Вашингтоне обеспокоены тем, что после смерти сенатора Линдси Грэма* некому будет улаживать отношения между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета Politico.

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