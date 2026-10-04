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Российский Ту-154 был сбит украинской ПВО над Черным морем 25 лет назад

Российский Ту-154 был сбит украинской ПВО над Черным морем 25 лет назад

Борт RA-85693 © Wikimedia Commons В 2001 году украинские войска ПВО сбили над Черным морем Ту-154, на котором летели россияне и израильтяне.

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