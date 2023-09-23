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РПЛ о заявке Ерохина за «Зенит-2»: «Он занимал легионерское место, так как не доморощенный игрок ни ассоциации, ни клуба»

РПЛ о заявке Ерохина за «Зенит-2»: «Он занимал легионерское место, так как не доморощенный игрок ни ассоциации, ни клуба»

«Основной заявочный лист (по списку №3 А) состоит из 25 мест, 12 из которых – для доморощенных игроков (воспитанных внутри федерации), и еще 13 – для всех остальных футболистов, в том числе легионеров.

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