Движение денежных средств по карте 14-летнего - это ответственность родителей. Определение Конституционного суда

Страховая выплата 14-летнему подростку — это «иные доходы» или компенсация, близкая к наследству? Дело, в котором мы прошли все инстанции — от районного суда до Конституционного, — показывает: банк не обязан контролировать траты несовершеннолетних, даже если речь идёт о миллионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии