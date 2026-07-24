Движение денежных средств по карте 14-летнего - это ответственность родителей. Определение Конституционного суда

Страховая выплата 14-летнему подростку — это «иные доходы» или компенсация, близкая к наследству? Дело, в котором мы прошли все инстанции — от районного суда до Конституционного, — показывает: банк не обязан контролировать траты несовершеннолетних, даже если речь идёт о миллионах.