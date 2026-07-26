Во Владимире родился основоположник отечественного конституционного права Федор Кокошкин

Выдающийся юрист и ученый Федор Кокошкин, один из основоположников отечественного конституционного права, внес значительный вклад в научную разработку проблем государства и права, став также одним из основателей Конституционно-демократической партии и членом I Государственной думы.
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