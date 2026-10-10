Киевлянам следует готовиться к тому, что зимой столица станет непригодной для проживания. Об этом в эфире Deutsche Welle [нежелательная организация в РФ] заявил украинский военный аналитик, глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».