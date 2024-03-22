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Владимир Корнилов: Украина была готова к мирным переговорам с Россией несколько месяцев назад

Владимир Корнилов: Украина была готова к мирным переговорам с Россией несколько месяцев назад

Американский журналист, пулицеровский лауреат Сеймур Херш в своём новом расследовании, опубликованном на платформе Substack, сообщил, что Украина была готова к мирным переговорам с Россией несколько месяцев назад.

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