Профессор Древаль: препараты группы, куда входит «Оземпик», производят в России

Журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science поставил на первое место прорывов года лекарства от диабета второго типа, содержащие агонист глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), который называется семаглутид.
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