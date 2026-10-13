На шаг раньше болезни: ученые представили новый подход к генной терапии

РЕН ТВ Как по-новому лечить детей, обсудили 13 октября в Москве, где проходит масштабный съезд педиатров.
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