Метшин назвал особенным участие Татарстана в этом году в «Новой волне»

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. В этом году в финале выступят 13 исполнителей из пяти стран – Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и России.
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