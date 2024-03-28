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Насильник, рецидивист и "хороший мальчик": Подробности биографии "кровавой четвёрки" из "Крокуса"

Насильник, рецидивист и "хороший мальчик": Подробности биографии "кровавой четвёрки" из "Крокуса"

После террористического акта в "Крокус Сити Холле", унёсшего жизни, по последним данным, 143 человек, о боевиках, пойманных силовиками, высказывались все - представители власти, духовенства, СМИ всех мастей, а также те, кто сумел чудом выжить в этом кошмаре.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Вы их не в списки вносите, а посадите лет на двадцать, а то, что &quot;досидит&quot; - под конвоем до нашей границы, чтобы ДУХА ЕГО ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО. ( отчитываются они...).
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17 час.
Виктор Карачанский
Самое интересное вопрос к власти, как с такими послужными спискам нелюди попали на территорию РФ? Хотя ответ знаю, ни мигрантах зарабатывают нехилые деньги, + диаспоры, коррупция в миграционных учреждениях.
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11 час.

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