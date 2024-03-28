Насильник, рецидивист и "хороший мальчик": Подробности биографии "кровавой четвёрки" из "Крокуса"

После террористического акта в "Крокус Сити Холле", унёсшего жизни, по последним данным, 143 человек, о боевиках, пойманных силовиками, высказывались все - представители власти, духовенства, СМИ всех мастей, а также те, кто сумел чудом выжить в этом кошмаре.
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