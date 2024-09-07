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Первая лига. «Урал» примет «Ротор», «Сочи» в гостях у «Алании»

В субботу «Урал» примет «Ротор», «Сочи» сыграет в гостях с «Аланией». В понедельник «Торпедо» встретится дома с «Арсеналом», «Балтика» – с «Тюменью».

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