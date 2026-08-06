Рубио дал понять Лондону, что нужно увеличить расходы на оборону — Times

С просьбой об увеличении британских расходов на оборону обратился к министру иностранных дел Великобритании Эду Милибэнду госсекретарь США Марко Рубио во время двусторонней встречи, 6 апреля сообщает газета Times со ссылкой на собственный источник в британском правительстве.