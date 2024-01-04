Блинкен заявил главе МИД Швеции о поддержке скорейшего вступления страны в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба госдепартамента.