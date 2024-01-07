Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Президента участвовать в мартовских выборах

В Москве создано около 50 точек сбора подписей О своей поддержке решения Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах президента России журналистам с АГН «Москва» рассказала ресторатор Ксения Караулова.
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