Московское жилье: ценовая палитра осени

Цены на столичное жилье все-таки должны пойти вниз — таково мнение большинства. Но пока в ценовой гонке Москва лихо опережает остальную Россию, а у покупателей с бюджетом есть выбор — приобрести самую дорогую квартиру столицы или два авиалайнера SSJ-100 за те же деньгиКак гласят опубликованные в конце сентября данные очередного экспресс-замера потребительских настроений аналитического портала IRN.