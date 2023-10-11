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Московское жилье: ценовая палитра осени

Московское жилье: ценовая палитра осени

Цены на столичное жилье все-таки должны пойти вниз — таково мнение большинства. Но пока в ценовой гонке Москва лихо опережает остальную Россию, а у покупателей с бюджетом есть выбор — приобрести самую дорогую квартиру столицы или два авиалайнера SSJ-100 за те же деньгиКак гласят опубликованные в конце сентября данные очередного экспресс-замера потребительских настроений аналитического портала IRN.

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