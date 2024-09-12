Специалисты «Согласия» используют ИИ для экономии бюджетов клиентов

В технологическом подразделении страховой компании «Согласие» разработан сервис, основанный на искусственном интеллекте, который позволяет повысить эффективность процессов проверки отчетов по оказанным медицинским услугам в рамках программ добровольного медицинского страхования (ДМС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)