Вечерний Новосибирск

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Преподаватель информатики из Новосибирска выиграл 50 000 рублей в конкурсе по решению задач

Преподаватель информатики из Новосибирска выиграл 50 000 рублей в конкурсе по решению задач

«По итогам состязания инженер-программист, заведующий лабораторией физики и электроники Высшего колледжа информатики НГУ Андрей Чернявский стал одним из победителей, он получил приз в размере 50 000 рублей», – рассказали сотрудники колледжа.

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