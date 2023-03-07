Преподаватель информатики из Новосибирска выиграл 50 000 рублей в конкурсе по решению задач

«По итогам состязания инженер-программист, заведующий лабораторией физики и электроники Высшего колледжа информатики НГУ Андрей Чернявский стал одним из победителей, он получил приз в размере 50 000 рублей», – рассказали сотрудники колледжа.
«По итогам состязания инженер-программист, заведующий лабораторией физики и электроники Высшего колледжа информатики НГУ Андрей Чернявский стал одним из победителей, он получил приз в размере 50 000 рублей», – рассказали сотрудники колледжа.
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