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«Не можете дать оружия – дайте денег»: эстонский министр призвал Запад вложиться в украинский ВПК

«Не можете дать оружия – дайте денег»: эстонский министр призвал Запад вложиться в украинский ВПК

Влиятельное вашингтонское издание The Hill, обычно специализирующееся на освещении политической кухни Капитолийского холма и Белого дома, обратилось к вопросам внешней политики и взяло интервью у министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

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