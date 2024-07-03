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"Непокорившаяся Франция" откажется от участия в коалиции с партией Макрона 2 дня назад 924 прочитали

"Непокорившаяся Франция" откажется от участия в коалиции с партией Макрона 2 дня назад 924 прочитали

Города мира. Париж© РИА Новости / Наталья Селиверстова Левая партия "Непокорившаяся Франция", входящая в "Новый народный фронт", откажется от участия в парламентской коалиции с объединением "Вместе за республику" президента Франции Эммануэля Макрона, заявил национальный координатор партии Мануэль Бомпар в эфире вещателя BFMTV.

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