"Непокорившаяся Франция" откажется от участия в коалиции с партией Макрона 2 дня назад 924 прочитали

Города мира. Париж© РИА Новости / Наталья Селиверстова Левая партия "Непокорившаяся Франция", входящая в "Новый народный фронт", откажется от участия в парламентской коалиции с объединением "Вместе за республику" президента Франции Эммануэля Макрона, заявил национальный координатор партии Мануэль Бомпар в эфире вещателя BFMTV.