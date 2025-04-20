NYT: Путин дал понять Уиткоффу и Трампу, что СВО продолжится до достижения целей

Президент России Владимир Путин, несмотря на "многочасовые беседы" с американским лидером Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом, дал понять, что Россия продолжит СВО, пока не достигнет более широких целей, в том числе по недопущению расширения НАТО.
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