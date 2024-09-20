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Китай

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Ван И примет участие в Саммите будущего ООН и общеполитических дискуссиях 79-й сессии ГА ООН

Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина с 22 по 28 сентября примет участие в Саммите будущего ООН и общеполитических дискуссиях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН, сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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