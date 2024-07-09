В Новосибирской области вандалы разгромили кладбище в Болотном

Жители отметают версию о том, что на кладбище мог похозяйничать ураганный ветер.В Болотнинском районе Новосибирской области жители застали на кладбище ужасающую картину – памятники оказались повалены и разбиты.
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