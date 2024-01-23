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Владельцы евробондов Белоруссии объявили о дефолте

Владельцы евробондов Белоруссии объявили о дефолте

Группа владельцев гособлигаций Республики Беларусь направила властям страны уведомление о дефолте. Теперь РБ должна погасить обязательства по долговым выплатам, иначе держатели бондов обратятся в лондонский суд.

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