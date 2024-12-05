Пентагон отказался комментировать контакты с Россией в Сирии

Комментировать недавние контакты с Россией в рамках установленного канала для предотвращения конфликта в Сирии отказался пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 5 декабря на регулярном брифинге для журналистов.
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