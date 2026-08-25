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Rolls-Royce больше не единственный: Genesis представил самый роскошный корейский автомобиль в истории

Rolls-Royce больше не единственный: Genesis представил самый роскошный корейский автомобиль в истории

Genesis представил GV90 — новый флагман марки и один из самых амбициозных автомобилей в её истории. Распашные двери, четыре отдельных кресла, натуральное дерево, массажные функции и интерьер, больше напоминающий приватный лаунж, чем обычный автомобиль, — Genesis явно метит в высшую лигу автомобильной роскоши.

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