Rolls-Royce больше не единственный: Genesis представил самый роскошный корейский автомобиль в истории

Genesis представил GV90 — новый флагман марки и один из самых амбициозных автомобилей в её истории. Распашные двери, четыре отдельных кресла, натуральное дерево, массажные функции и интерьер, больше напоминающий приватный лаунж, чем обычный автомобиль, — Genesis явно метит в высшую лигу автомобильной роскоши.