Глава Минобороны ФРГ заявил о неготовности к противостоянию с Россией

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к противостоянию с Россией. По его словам, как сообщает британское издание The Telegraph, для «непоколебимой уверенности» в том, что в Европе будет царить мир, больше нет места, а Германия не готова к «вызовам безопасности», с которыми могут столкнуться Евросоюз и НАТО.