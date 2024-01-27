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Глава Минобороны ФРГ заявил о неготовности к противостоянию с Россией

Глава Минобороны ФРГ заявил о неготовности к противостоянию с Россией

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к противостоянию с Россией. По его словам, как сообщает британское издание The Telegraph, для «непоколебимой уверенности» в том, что в Европе будет царить мир, больше нет места, а Германия не готова к «вызовам безопасности», с которыми могут столкнуться Евросоюз и НАТО.

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