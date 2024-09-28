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Госслужащие США временно ограничены в перемещении по Израилю в личных целях

Госслужащие США временно ограничены в перемещении по Израилю в личных целях

Временный запрет на перемещение по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива вводится для американских госслужащих и членов их семей в целях безопасности на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла».

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