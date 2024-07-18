Россия открывает сезон охоты на Ф-16

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Главное, не давать сволочам ПРОДЫХА!!
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13 час.
Лидия
Хорошо бы ошиблись и случайно долбанули по Урсуле. Русских вроде ненавидит, а звание русской баронессы носит, надо быть последовательной и отказаться от всего нашего, а то, блин, аристократку из себя изображает.
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9 час.

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