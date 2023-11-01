Эксперт оценил перспективы продолжающихся атак ВФУ в районе Авдеевки и Клещеевки

Украинское командование своей активностью в районе Авдеевки и Клещеевки пытается стабилизировать ситуацию на донецком направлении, чтобы Вооруженных формирований Украины (ВФУ) остались там на своих позициях и перешли к обороне на осенне-зимний период.
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