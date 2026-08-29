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Царьград

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Азаров назвал Зеленского неразумным за идею мобилизовать женщин

Азаров назвал Зеленского неразумным за идею мобилизовать женщин

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обрушился с критикой на Владимира Зеленского за поддержку мобилизации женщин.

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