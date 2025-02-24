Путин: в России предстоит наладить полный цикл индустрии редких металлов

В России предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров, заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов.
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