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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА 6 матчей подряд не побеждает «Ростов» в основное время. 1.57 – дончане снова не уступят

«Ростов» примет ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России. Московский клуб не побеждает ростовчан в основное время на протяжении 6 последних официальных матчей.

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