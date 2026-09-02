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Julie Chen Moonves Revealed 10 Fascinating Behind-The-Scenes Stories From 1,000 Episodes Of "Big Brother"

Julie Chen Moonves Revealed 10 Fascinating Behind-The-Scenes Stories From 1,000 Episodes Of "Big Brother"

It's official: Big Brother has reached 1,000 drama-packed episodes. But first, we sat down with host Julie Chen Moonves to reflect on 28 seasons and the legacy of the iconic show.

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