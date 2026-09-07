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Владимирские новости

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Москвичку судят за передачу мотоцикла несовершеннолетнему в Александрове

Москвичку судят за передачу мотоцикла несовершеннолетнему в Александрове

Подросток купил мотоцикл, не предназначенный для дорог общего пользования, мать подписала документы и передала транспорт сыну, что привело к аварии и травмам.

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