Удивительные растения и тонкие нити. Лёгкие ткани и удобная одежда. Основа экономики и процветания стран.
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Удивительные растения и тонкие нити. Лёгкие ткани и удобная одежда. Основа экономики и процветания стран.
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