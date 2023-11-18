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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Зверев: «Победы над Алькарасом и Рублевым дают мне большую надежду»

Вчера он обыграл Андрея Рублева (6:4, 6:4), но не вышел из группы. «Я позитивно оцениваю прошедшую неделю.

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