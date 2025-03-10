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Царьград

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В Армении будет война? Бойцы в броне из ЕС уже снаряжаются. Что это означает

В Армении будет война? Бойцы в броне из ЕС уже снаряжаются. Что это означает

На сайте европейской службы внешних связей было опубликовано два документа. Первый - вакансии специальной группы в Армении, второй - необходимое снаряжение: бронежилет и шлем.

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