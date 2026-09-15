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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита «Зеленого дерби»

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита «Зеленого дерби»

В среду на «Уфа-Арене» состоится «Зеленое дерби» — «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс».В среду на «Уфа-Арене» состоится «Зеленое дерби» — «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс».

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