«Хотим дождаться скачка вычислительной мощности» — дизайнер Valve ответил на вопрос, когда может выйти Steam Deck 2Недавно дизайнер Steam Deck Лоуренс Янг (Lawrence Yang) в интервью ответил на вопрос, планирует ли Valve в ближайшем будущем выпустить новую модель консоли.
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