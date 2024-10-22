«Хотим дождаться скачка вычислительной мощности» — дизайнер Valve ответил на вопрос, когда может выйти Steam Deck 2Недавно дизайнер Steam Deck Лоуренс Янг (Lawrence Yang) в интервью ответил на вопрос, планирует ли Valve в ближайшем будущем выпустить новую модель консоли.