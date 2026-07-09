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В США рассказали о будущем российских РД-180

В США рассказали о будущем российских РД-180

У компании United Launch Alliance (ULA) остались ракеты Atlas V, использующие российский двигатель РД-180, только для запуска пилотируемых кораблей Starliner и, по всей видимости, данные носители не могут выводить ничего другого.

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