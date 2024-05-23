Русофоб Гончаренко пожаловался на десятикратное превосходство российской армии

Алина Белова

Не волнуйся Гончаренко, чтобы там ваша Рада не делала, какой численностью будет ваша армия, а лично для тебя уже отлита пуля и она ждёт удобного момента за Дом профсоюзов Одессы, за твоё участие в пожаре. Ты ублюдок и заслуживаешь только высшей меры наказания. Ты её получишь..