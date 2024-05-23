Российская армия уже вдесятеро превосходит ВСУ по количеству применяемых дронов, а Верховная рада продолжает грабить страну и развлекаться идиотскими и бесполезными законопроектами.
Русофоб Гончаренко пожаловался на десятикратное превосходство российской армии
Комментарии
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Misha Glusch
это еще тот писденыш
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15 час.
Алина Белова
Не волнуйся Гончаренко, чтобы там ваша Рада не делала, какой численностью будет ваша армия, а лично для тебя уже отлита пуля и она ждёт удобного момента за Дом профсоюзов Одессы, за твоё участие в пожаре. Ты ублюдок и заслуживаешь только высшей меры наказания. Ты её получишь..
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10 час.
Виктор Гайдуков
Заволновался гадёныш Гончаренко, почувствовал, что расплата за все его мерзкие поступки близка. И не зря, никакие дроны его не спасут, расплата уже у двери....
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8 час.
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