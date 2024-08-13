Был Готланд курортом, а станет военной базой и целью для русских ракет

Начальник оперативного штаба Вооруженных сил Швеции Карл-Йохан Эдстрём в интервью газете Expressen заявил о необходимости размещения на острове Готланд передовых систем ПРО и береговых ракетных комплексов.
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