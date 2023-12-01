Реальные истории современности, которые могли бы стать древнегреческими трагедиями

Страшные истории современности, которые могли бы стать древнегреческими трагедиями. Страшные и в то же время героические сюжеты вокруг женщин кажутся нам или чем-то из древнегреческих трагедий, или - что понятно - порождением великих войн.
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