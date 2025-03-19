Ограничение работы журналиста "Известий" сочли ударом по памяти о Холокосте

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астахов Ограничение работы журналиста "Известий" Никиты Кулюхина в Израиле после вопроса о восхвалении на Украине Степана Бандеры является ударом по борьбе за сохранение памяти о Холокосте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии