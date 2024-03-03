Сийярто: Визита премьера Венгрии Орбана в РФ в повестке пока нет

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках выступления на полях Дипломатического форума в Анталье дал ответ на вопрос, о том, намереваются ли власти его страны работать над организацией визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Российскую Федерацию.