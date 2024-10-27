Россию ждёт другая приватизация – причём здесь Чубайс

Юрий Ильинов

Наталья Поклонская стала ведьмой Советник генпрокурора РФ, героиня Русской весны Наталья Поклонская озадачила российскую общественность, опубликовав неоднозначное видео в своем-тг канале. В коротком ролике прокурорша босая и в народном костюме сидит на дереве и таинственно улыбается, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Советник генпрокурора РФ, героиня Русской весны Наталья Поклонская озадачила российскую общественность, опубликовав неоднозначное видео... «Любовь творит чудеса. А красота спасет мир. Любить природу и помнить традиции предков всегда будет истиной в кругу множества разнообразных правд. Или, быть может, кто-то имеет что-то против нашей древней культуры? Традиций? Может быть, против любви или красоты? Подробности нашей женско-ведьмовской встречи чуть позже», – гласит подпись под видео. Ранее Поклонская цитировала в своих соцсетях Михала Булгакова про то, как «Маргарита стала ведьмой». В шоке даже известная своими эскападами против Православия гражданка Израиля Ксения Собчак. https://vk.com/video-66772954_456258598 «Что с Поклонской случилось в опале, понимает кто-нибудь? Ее покусали родноверы, до нее дотянулся Перун? Вменяемая же женщина была, стальная прокурорша, что это за версия курильщика теперь? Завтра обереги шить начнем, сушить полынь и дышать маткой?», – написала скандальная блогерша. Член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с Обществом и СМИ отец Альвиан уверен, что бывшая поклонница последнего российского императора – теперь якшается с нечистой силой. «Поклонская уже босая по деревьям лазит. Надеюсь, кусаться не начнёт. В ведьмы записалась», – написал он. Публицист Сергей Мардан приводит в своем канале письмо якобы одного из своих подписчиков, который предлагает изолировать, а может, даже ликвидировать Нашу Няшу: «Вообще в том, что Поклонская теперь демонстрирует совершенно разболтанное поведение на радость врагам, виноваты ответственные лица РФ. Она является одним из главных символов Крымской Весны, а значит Истории Российского государства. Ее надо было поселить на полное обеспечение и контроль на хорошую госдачу в Барвихе, а в случае полной невозможности исполнения ею своей роли, с ней могло бы что-то произойти, скажем, на том же операционном столе. Аналогично другому символу – А.М. Горькому, который стал с возрастом задаваться разными ненужными вопросами». Мардан считает, что аналогии с судьбой Горького слишком смелы, но идея с Барвихой «очень здравая». В сентябре Поклонская оказалась в центре скандала после того, как провела открытый урок «Разговоры о важном» со школьниками Херсонской области. Экс-прокурор Крыма говорила вовсе не о патриотическом воспитании, воссоединении с Россией и СВО, а чертила на доске языческие символы. После этой выходки некоторые священники РПЦ просили проверить Поклонскую на экстремизм. В своих соцсетях она пропагандирует «древний праздник Ламмас (Лугнасад)», публикует пентграммы и критикует какого-то «представителя РПЦ», выступившего против присутствия женщин во власти. По слухам, руководство Генпрокуратуры РФ хочет запретить Поклонской вести соцсети и даже освободить от занимаемой должности.